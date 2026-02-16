Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає про зміни в розкладі популярного приміського рейсу.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області торкнувся електрички №6579, що сполучає Берегово та Батьово, яка з 16 лютого відправляється на 25 хвилин пізніше, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Закарпатській області проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці."

Зміни у розкладі передбачають, що електропоїзд рушає зі станції Берегово о 08:35 замість 08:10. Далі приміський експрес прибуває до станції Велика Бийгань о 08:48, далі - до Косино о 09:01, до Батрадь - о 09:10 та на кінцеву станцію Батьово - о 09:20.

Пасажирам рекомендують враховувати новий час відправлення та прибуття, щоб скоротити час очікування на залізничному вокзалі.

Пасажири, які щодня користуються приміським маршрутом, зможуть оцінити зручність нового графіка руху поїздів у Закарпатській області.

Раніше також повідомлялося, що в регіоні планують запустити новий брендований пасажирський склад Sakura train, який курсуватиме зі сполученням Ужгород – Київ у період цвітіння сакур.

Цей проєкт передбачає тематичне оформлення вагонів із зображенням сакури, спеціальний дизайн маршрутних табло та інформаційні матеріали про українсько-японське партнерство.

В умовах зростаючого туристичного потоку, особливо під час цвітіння сакур у містах регіону, ці зміни мають стати важливим кроком у поліпшенні комфорту для мандрівників.

Тож місцевим мешканцям та туристам варто слідкувати за оновленнями на офіційних сайтах чи сторінках у соцмережах АТ "Укрзалізниця". Це допоможе вчасно дізнатися про зміни у розкладі пасажирських складів та нововведення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс