Новая система оплаты проезда в Запорожье делает льготы более доступными и понятными для семей.

Новая система оплаты проезда в Запорожье предусматривает введение полностью цифрового льготного билета для учащихся общеобразовательных заведений города, сообщает Politeka.

Как сообщили в Запорожском городском совете, электронный ученический документ в приложении «Мрия» планируется официально приравнять к бумажному аналогу. Это позволит школьникам пользоваться 50-процентной скидкой в ​​городском транспорте, показывая удостоверение непосредственно со смартфона.

В горсовете объясняют, что такое решение направлено на упрощение ежедневных поездок. Бумажные бланки часто теряются или портятся, тогда как мобильный телефон всегда рядом у большинства детей школьного возраста.

В то же время предусмотрена альтернатива на случай воздушной тревоги или отсутствия интернет-соединения. В таких ситуациях учащиеся смогут воспользоваться традиционными бумажными удостоверениями без ограничений.

Запорожье уже несколько лет активно внедряет государственный образовательный проект «Мрия». В настоящее время к платформе подключено 97% городских школ. Учащиеся пользуются электронными дневниками, отслеживают успеваемость и поощряют учебные достижения.

Отдельным элементом системы стали «Мечты» — виртуальные бонусы, которые школьники обменивают на билеты в кинотеатры или обучающие курсы. По словам чиновников, новая система оплаты проезда в Запорожье логически дополняет цифровую экосистему образования и делает льготы более доступными и понятными для семей.

Кроме того, в Запорожской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Специалисты советуют жителям контролировать начисления, проверять показатели счетчиков, планировать ежемесячный бюджет и оплачивать счета.

