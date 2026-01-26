Новый график движения поездов в Закарпатской области предполагает запуск нового дальнего пассажирского состава между южными регионами и Карпатами.

Новый график движения поездов в Закарпатской области формируется с учетом стабильно высокого спроса на поездки в Карпатский регион, сообщает Politeka.

В официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци" отметили, что решение было принято для расширения возможностей путешествий в Закарпатье в зимний и межсезонный периоды, когда туристический интерес к горным направлениям традиционно растет.

Новый график движения поездов в Закарпатской области означает назначение дополнительного пассажирского состава дальнего сообщения №26/25 с сообщением Одесса – Рахов.

Начало курсирования запланировано с 3 февраля из Одессы и с 4 февраля из Рахова. При этом ездить данный экспресс будет ежедневно.

Согласно новому графику движения поездов в Закарпатской области, отправление из Одессы будет происходить в 18:38, а прибытие в Рахов запланировано на 13:20 на следующий день. В обратном направлении экспресс будет отправляться из Рахова в 14:21 и прибывать в Одессу в 08:38.

Маршрут нового пассажирского состава будет пролегать через ряд крупных железнодорожных узлов и популярных туристических направлений.

В частности, он будет направляться через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню и Квасы.

Такая схема курсирования позволяет воспользоваться обновленным сообщением жителям разных регионов страны, а также туристам, направляющимся к горным курортам.

В составе №26/25 будут предусмотрены вагоны разных классов, что позволяет пассажирам выбрать комфортный для себя формат поездки. В частности, будут вагоны люкс, купейные и плацкартные, а также вагоны с женскими и детскими купе.

