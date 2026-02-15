Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 16 по 22 февраля связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях.

В Ровенской области обнародовали дополнительные графики плановых отключений электроэнергии, которые будут действовать с 16 по 22 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго». Энергетики опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.

Отмечается, что графики отключения света в Ровенской области на неделю с 16 по 22 февраля связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях. Эти меры направлены на повышение надежности, стабильности и безопасности электроснабжения в регионе.

16.02.2026-18.02.2026 в селе Бронныкы будут действовать дополнительные графики отключения света. Они будут продолжаться по следующим адресам:

Б.Хмельныцького 11, 13, 15, 7, 9, 9А

Тыха 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8, 9

Шевченка 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

16.02.2026-17.02.2026 с 9 до 17 часов будут введены обесточивание улиц в населенном пункте Оржив. Ограничения касаются следующих адресов:

Богдана Хмельныцького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9

Вышнева 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 28, 3, 32, 4, 8

Грушевського 1, 11, 13, 14, 15, 19, 2, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 8А, 9

Джерельна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9

Жовтнева 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 8, 9

Заводська 10, 10а, 17, 19

Зализнычна 13, 20, 6, 7

Зелена 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Ковпака 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35

Коновальця Є. 1, 10, 11, 13, 14, 14 А, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 47, 47 б, 47а, 49, 5, 6, 7А, 8, 9

Л. Украинкы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Лугова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 7, 8, 9

Молодижна 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 3А, 4, 5, 6, 7, 9

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9

Нова 15

Паркова 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9

Перемогы 4

Прыходька 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 5, 7, 9

Пидгирна 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 22, 24, 24А, 2А, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Пидлисна 2 Д, 2Є, 2А, 2Б, 2В

Схидна 10

Тыха 37, 4, 7

Франка - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52А, 53, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82А, 9

Центральна - 1A, 1a, 1А, 1Б, 48

провулок Зализнычный 2

19.02.2026 в селе Забороль будут дополнительно выключать дома на улицах:

Вышнева 14, 16, 18, 20, 24, 5, 6

Масыв «Пивничный» 18

Центральна 34, 44, 52, 60, 61, 65, 71, 77, 77А, 79

Шевченка 1, 1 А, 10, 11

18.02.2026-19.02.2026 ограничения вводятся в селе Большие Цепцевычи с 9 до 17 часов. Обесточат следующие улицы:

Вышнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 28

Л. Украинкы пров. 70

Леси Украинкы 46, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 75А, 79, 80, 82, 85, 85А, 86, 89, 90, 92, 94, 98, 100, 102 а, 116А

Жителей просят заранее учесть эти изменения и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

