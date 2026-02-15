Подорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на техническое обслуживание транспорта.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Новые тарифы касаются местных маршрутов и междугородних сообщений Пассажиры уже ощутили изменения на популярных рейсах, что влияет на ежедневные расходы семей.

Наибольшее повышение наблюдается на маршруте №560 "Белгород-Днестровский - Одесса". Билет теперь стоит 200 грн вместо 160, что добавляет примерно 40 грн в ежемесячный бюджет домохозяйств. Местные жители отмечают, что это оказывает существенное влияние на расходы при регулярных поездках.

Перевозчики объясняют, что удорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на техническое обслуживание транспорта и обеспечением безопасного и регулярного функционирования маршрутов. Общество активно обсуждает новые тарифы и надеется на возможные корректировки в ближайшее время.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики советуют уточнять график у диспетчеров из-за возможных изменений.

В областном центре идет развитие сети социального транспорта. Новый бесплатный маршрут «просп. Свободы - ул. Архитекторская» дублирует трамвай №27, обеспечивая удобное сообщение между районами, особенно при перебоях электроснабжения.

Специалисты советуют пассажирам планировать поездки, проверять расписание и использовать альтернативные маршруты. Это позволяет смягчить последствия повышенных тарифов и поддерживает комфорт при передвижении по городу.

