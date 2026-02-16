График отключения газа с 17 по 19 февраля в Житомирской области касается нескольких населённых пунктов и районов одного из городов.

График отключения газа с 17 по 19 февраля в Житомирской области будет введен из-за проведения плановых регламентных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 17 по 19 февраля в Житомирской области включает г. Коростень и ряд сел региона.

Сотрудники будут проводить техническое обслуживание и проверку газовых сетей, чтобы обеспечить безопасную и стабильную подачу голубого топлива в дальнейшем.

Прежде всего, неудобства коснутся Коростеня. Газоснабжение с 17 по 19 февраля не будет по следующим адресам:

ул. Довженко Александра, ул. Воинов УНР, ул. Искоростенская, ул. Уютная, ул. Князя Мало, ул. 1-го Мая, ул. Родниковая, ул. Захарченко, ул. Владимира Сосюры, ул. Гетмана Филиппа Орлика.

Ул. Бровар, ул. Трипольского, ул. Письменного Ивана, пер. Заречный, пер. Бровар, 2-й пер. 1-го Мая, 1-й пер. 1-го Мая, пер. Олеся Гончара, пер. Параджанова Сергия.

Кроме Коростеня, регламентные работы затрагивают поселок Лугины и села Лугинки, Староселье, Степановка и Красная Волока.

В этих населенных пунктах газоснабжение приостановится с 18 по 19 февраля. Местные жители призывают учесть это при планировании приготовления пищи и использовании газовых приборов.

Специалисты компании предупреждают, что работы необходимы для безопасного функционирования газовых сетей и включают в себя проверку оборудования, замену старых элементов и регулирование давления в трубопроводах.

Так что местным советуют учитывать график отключения газа с 17 по 19 февраля в Житомирской области при планировании своего быта.

