Прогноз погоды в Харькове с 17 по 25 февраля показывает, что горожан ожидают преимущественно холодные дни с частыми осадками и переменной облачностью.

Прогноз погоды в Харькове с 17 по 25 февраля свидетельствует об изменяющейся зимней погоде с сочетанием морозов, облачности и осадков, сообщает Politeka.

17 февраля ожидается переменная облачность, температура ночью -7°C, днем ​​-5°C. Осадков не предвидится, однако ощутимые морозы будут сохраняться в течение суток. Народные приметы указывают, что изогнутые елочные ветви предвещают метель, а прямые – благоприятную погоду.

18 февраля небо будет пасмурным, днем ​​и вечером прогнозируют мелкий снег. Температура будет колебаться от -8 до +1°C. По народным наблюдениям, теплая погода в этот день предполагает мягкую весну и сухое лето.

19 февраля в первой половине дня пройдет дождь, который сменится снегом к вечеру. Температурный диапазон составит от +3 до -4°C. Морозы в этот день обещают жаркое и сухое лето, а поведение колодцев и северного ветра служило давним индикатором холодов.

20 февраля облачно, без осадков. Температура днем ​​поднимется до +5°C. Традиционно в это время наблюдали солнце и облака, чтобы предусмотреть погодные условия на следующие месяцы.

21 февраля ожидается сильный дождь, который утром сменится снегом, днем ​​осадки прекратятся. Температура будет колебаться от -4 до -2°C. По народным приметам, холодная конец февраля обещает тёплый март.

22 февраля будет пасмурно целый день, без осадков. Ночные морозы сокращают риск сильных перепадов температур для растений.

23 февраля переменная облачность, температура от -6°C до 0°C, осадков не ожидается. Народные наблюдения связывали иней с дождями летом.

24 февраля прогнозируется облачная погода с мелким снегом, постепенно перешедшим в дождь, вечером снова снег. Температура днем ​​около +1°C. Древние приметы предсказывали успех в делах при такой погоде.

25 февраля весь день облачно, мелкий снег продержится до вечера. Температура будет колебаться от 0 до +1°C. Народные традиции связывали этот день с подготовкой семян к посеву и ожиданием хорошего урожая.

