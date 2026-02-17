Завдяки цій ініціативі, індексація пенсій з 1 березня у Харківській області забезпечить додаткову підтримку для тисяч літніх громадян.

З 1 березня 2026 року відбудеться індексація пенсій у Харківській області на 12,1%, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді. Підвищення стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України.

За словами міністра, нова індексація перевищує рівень інфляції попереднього року на 4%. Це означає, що всі громадяни похилого віку, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду, зможуть розраховувати на збільшені виплати вже з березня.

Фінансова стабільність Пенсійного фонду стала ключовою передумовою підвищення. Вперше за багато років фонд розпочинає рік із збалансованим і бездефіцитним бюджетом, який складає понад 1,2 трильйона гривень. Це гарантує передбачуваність виплат для понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні.

Середній розмір пенсії у 2026 році становить приблизно 6 500 гривень, однак понад 4,3 мільйона громадян отримують менше 6 тисяч. Тому індексація є лише частиною системних змін у пенсійній системі, спрямованих на покращення фінансового стану літніх людей.

Денис Улютін також повідомив, що Міністерство вже підготувало нову модель пенсійної системи та фіналізує законопроект, який має забезпечити довгострокову стабільність і справедливість виплат для всіх категорій одержувачів.

Експерти радять пенсіонерам слідкувати за офіційними повідомленнями Пенсійного фонду та готувати документи для безперебійного нарахування підвищених виплат. Водночас нові зміни відкривають шлях для подальшого перегляду соціальних програм і підтримки малозабезпечених громадян.

Ця індексація стає важливим кроком для забезпечення стабільності життя літніх людей, створюючи передумови для гідного рівня пенсій у майбутньому.

Завдяки цій ініціативі, індексація пенсій з 1 березня у Харківській області забезпечить додаткову підтримку для тисяч літніх громадян та підвищить їх фінансову стабільність.

