18 февраля в отдельных населенных пунктах Полтавской области произойдут отключения света, графики уже составлены.

Украинцам обнародовали плановые графики отключения света в Полтавской области на 18 февраля, которые вводятся из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

18 февраля в отдельных населенных пунктах Полтавской области произойдут отключения электроэнергии согласно утвержденному графику. Ограничения носят технический характер и связаны с проведением необходимых ремонтных и профилактических мероприятий.

Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), с 8 до 17 часов свет будут выключаться в ряде населенных пунктов:

с.Вильный Степ улицы:

Вышнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодижна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка улицы:

Васылмвська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квмткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Украинськых повстанцив (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювилейна (б. 6/47, 27а)

С 8 до 16 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, вводятся дополнительные ограничения в селе Забридкы на улицах:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

С 10 до 16 часов в селе Зачепыливка также будут дополнительно выключать электричество. Света не будет в домах на улицах:

пров.Городний (б. 2, 5),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Мыру (б. 46, 57, 58, 59, 63, 82, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородный (б. 1),

Пищана (б. 5а, 10, 22),

Польова (б. 2, 9, 11, 13, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

