Именно в рамках этой инициативы реализуется гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стала доступна благодаря запуску новых благотворительных программ, направленных на поддержку людей постарше, сообщает Politeka.net.

О старте инициативы сообщил фонд «Каритас Полтава». В городе заработало социально-реабилитационное пространство для граждан в возрасте от 60 лет, в том числе внутренне перемещенных лиц.

Услуги предоставляют бесплатно жителям общины, нуждающимся в регулярной поддержке. Проект реализуют в партнерстве с Caritas Luxembourg и Caritas Austria, уделяя внимание физическому самочувствию и психологической стабильности посетителей.

В рамках работы пространства проводятся базовые медицинские обследования, социальное сопровождение и консультации психолога. Специалисты проверяют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют ЭКГ. Также доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию и сеансы в соляной комнате.

Отдельное направление предполагает занятия по лечебной гимнастике для поддержания подвижности. Психологическую поддержку оказывают индивидуально и в групповом формате, что помогает снизить эмоциональную нагрузку.

Для активного досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные события, а также творческие мастер-классы, способствующие общению и социальному взаимодействию.

Каждый день участникам предлагают горячее питание. Именно в рамках этой инициативы реализуется гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области.

Пространство открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.