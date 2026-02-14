Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.net.
Программа поддержки направлена на граждан, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и переехали в Полтавский регион.
Проект реализует фонд "Каритас Полтава", занимающийся предоставлением социальной помощи людям в сложных жизненных обстоятельствах. Он включает финансовую поддержку на покрытие расходов по аренде жилья для наиболее уязвимых категорий.
К участию в программе могут присоединиться переселенцы, прибывшие в общину за последние 30 дней, а именно:
- лица с инвалидностью;
- люди с тяжелыми болезнями;
- одинокие лица в возрасте от 55 лет;
- домохозяйства из одного или двух пожилых людей без семейной поддержки;
- одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи с тремя и более детьми;
- беременные женщины и матери с детьми младше трех лет.
Среди условий получения помощи:
- семья раньше не получала аналогичную поддержку от других организаций;
- средний месячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 грн.
Для регистрации участникам необходимо предоставить пакет документов: паспорт гражданина Украины и идентификационный код, справку ВПЛ, реквизиты банковского счета в формате IBAN, подтверждение принадлежности к уязвимой категории и справку ОК-5 или ОК-7.
Дополнительную информацию об условиях участия и реализации проекта в конкретных общинах можно получить по контактному телефону, указанному в сообщении организации.
Таким образом, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области позволяет наиболее уязвимым переселенцам получить финансовую поддержку для покрытия жилищных расходов и стабилизации условий проживания в новом регионе.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: кого из украинцев в 2026 году добавили в список получателей.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому предоставят крышу над головой.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: на что приходится тратить больше всего.