Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области позволяет наиболее уязвимым переселенцам получить финансовую поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.net.

Программа поддержки направлена ​​на граждан, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и переехали в Полтавский регион.

Проект реализует фонд "Каритас Полтава", занимающийся предоставлением социальной помощи людям в сложных жизненных обстоятельствах. Он включает финансовую поддержку на покрытие расходов по аренде жилья для наиболее уязвимых категорий.

К участию в программе могут присоединиться переселенцы, прибывшие в общину за последние 30 дней, а именно:

лица с инвалидностью;

люди с тяжелыми болезнями;

одинокие лица в возрасте от 55 лет;

домохозяйства из одного или двух пожилых людей без семейной поддержки;

одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с тремя и более детьми;

беременные женщины и матери с детьми младше трех лет.

Среди условий получения помощи:

семья раньше не получала аналогичную поддержку от других организаций;

средний месячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 грн.

Для регистрации участникам необходимо предоставить пакет документов: паспорт гражданина Украины и идентификационный код, справку ВПЛ, реквизиты банковского счета в формате IBAN, подтверждение принадлежности к уязвимой категории и справку ОК-5 или ОК-7.

Дополнительную информацию об условиях участия и реализации проекта в конкретных общинах можно получить по контактному телефону, указанному в сообщении организации.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области позволяет наиболее уязвимым переселенцам получить финансовую поддержку для покрытия жилищных расходов и стабилизации условий проживания в новом регионе.

