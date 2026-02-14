Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области обеспечивает украинцев местом для проживания и предоставляет доступ к социальной поддержке.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется через сеть местных приютов и онлайн-платформу «Убежище», сообщает Politeka.

Как указано на официальном сайте ОВА, для координации помощи переселенцам работает круглосуточный областной контактный центр по номеру 0800502230.

Также при поиске бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области можно звонить на несколько горячих линий для быстрого получения консультаций: 066 673 53 03, 050 692 74 31, 066 656 87 27 по региону и 0 800 33 22 21 в городе Кременчуг.

Все переселенцы, прибывшие в регион, должны зарегистрироваться для получения справки внутри перемещенного лица.

Это можно сделать в местных управлениях социальной защиты населения, в центрах предоставления административных услуг или через мобильное приложение Портал Действие.

Для жителей Полтавы предусмотрены регистрационные точки в Киевском районе на ул. Ст. Халтурина, 13, в Шевченковском районе по ул. Ивана Мазепы, 30 и в Подольском районе на ул. Гаевого, 3.

Специалисты также лично посещают временно проживающих в учебных заведениях.

Поддержка граждан включает не только предоставление бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области. В Полтаве организована гуманитарная помощь, где можно получить одежду, обувь, постельное белье, средства гигиены и детское питание.

Так, в центре "Теплая кофта" на ул. Небесной сотни, 17 работают ежедневно с 10:00 до 17:00, а в БФ «Каритас Полтава» по ул. П. Орлика, 20/1 помощь доступна с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

