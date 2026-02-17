Энергетики Ровенской области обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц, где 18 февраля запланированы графики отключения света.

Графики отключения света в Ровенской области вводятся из-за профилактических и плановых работ, которые продлятся 18 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Ровнооблэнерго».

Энергетики Ровенской области обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц, где 18 февраля запланированы графики отключения света. Такие отключения связаны с проведением технического обслуживания электросетей, модернизацией оборудования и другими мерами, направленными на повышение надежности и стабильности работы энергосистемы региона.

18 февраля 2026 года с 9:00 до 17:00 в селе Друхив свет не будет в домах на следующих улицах:

И. Франка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 57, 59, 6, 7, 8, 9

Бороливка 1, 10, 12, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Бороливська 4

Весела 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 21А, 21В, 21б, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 49, 5, 7, 9

Вузька 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Голубенська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зарична 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5А, 8, 9

Заричненська 11, 2, 3, 4А, 5, 9а

Заричненськый пров. 13, 17, 2, 27, 37, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9

Зелена 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Л. Украинкы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28В, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 7, 8, 9

Молодижна 1, 11, 13, 15, 17, 4, 7, 7А, 8, 9

Паркова 1, 11, 15, 3, 5, 7, 9

Ридкодубська 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8

Шевченка 1, 10, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108Б, 108В, 108Г, 108а, 108б, 109, 11, 110, 110а, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 120А, 120Г, 120д, 121, 122, 122В, 122Д, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129Б, 13, 130, 130а, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 136

Шкильна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25А, 27, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А

проулок Леси Украинкы 1, 6

В селе Богуши обесточивание с 9 до 17 часов коснется только отдельных домов по определенным адресам:

Лисна 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29А, 30, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 81, 83

Лисова 10, 20, 24, 26, 27, 30, 34, 3, 4, 5, 52А, 53, 57, 61, 75, 81, 83

Незалежности 41

Сонячна 1, 4, 5, 8, 16, 20, 22

Шкильна 10А, 14, 15, 16, 20

Вышнева 3

Зелена 14

В населенном пункте Билка в течение этого же времени, с 9 до 17 часов, планируются отключения электроснабжения, которые охватят конкретные адреса:

Кыивська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Л. Украинкы 90

Лукашова 1

Мыру 1, 2, 5, 6

Перемогы 1, 2, 3, 7, 10, 14, 15, 12

Тыха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

В селе Велыки Цепцевычи с 9:00 до 17:00 будут действовать дополнительные графики отключений на таких улицах:

Вышнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 28

Л. Украинкы пров. 70

Леси Украинкы 46, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 75А, 79, 80, 82, 85, 85А, 86, 89, 90, 92, 94, 98, 100, 102А, 116А

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

