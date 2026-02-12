Новая система оплаты проезда в Ровно заработает до конца февраля 2026 на всех городских маршрутах, сообщает Politeka.

Власти анонсировали полный отказ от наличных денег в общественном транспорте.

В маршрутках и троллейбусах устанавливают валидаторы. После завершения монтажа рассчитаться можно будет только банковской картой или «Картой ровенчанина». Формат передачи средств через пассажиров окончательно отменят.

В городском совете ранее объясняли, что переход должен сделать систему более прозрачной и упростить контроль платежей. Для льготных категорий уже изготовили 44 тысячи специальных карт. Отдельно около 3,5 тысяч получили школьники, для которых предусмотрено 50% скидки.

Процесс внедрения находится на завершающем этапе. В городе смонтировано 370 валидаторов. Из них 35 передали кондукторам для проверки оплаты непосредственно в салонах. Еще 160 единиц оборудования получили частные перевозчики для установки в собственном транспорте.

После полного запуска контроль будут осуществляться инспекторами. Они будут работать на маршрутах и ​​будут проверять подтверждение платежа с помощью служебных устройств.

Жители реагируют по-разному. Часть поддерживает отказ от наличных денег и считает это шагом к современному сервису. Другие выражают обеспокоенность по поводу удобства для людей постарше или тех, кто не пользуется банковскими карточками.

В мэрии отмечают, что новая система оплаты проезда в Ровно должна обеспечить точный учет пассажиропотока, повысить финансовую дисциплину перевозчиков и сделать более быстрым расчетом для всех участников перевозок.

