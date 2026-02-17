Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 18 лютого заплановані графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Рівненській області вводяться через профілактичні та планові роботи, що триватимуть 18 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 18 лютого заплановані графіки відключення світла. Такі вимкнення пов’язані з проведенням технічного обслуговування електромереж, модернізацією обладнання та іншими заходами, спрямованими на підвищення надійності та стабільності роботи енергосистеми регіону.

18 лютого 2026 року з 9:00 до 17:00 у селі Друхів світло не буде в будинках на наступних вулицях:

І. Франка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 57, 59, 6, 7, 8, 9

Боролівка 1, 10, 12, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Боролівська 4

Весела 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 21А, 21В, 21б, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 49, 5, 7, 9

Вузька 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Голубенська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зарічна 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5А, 8, 9

Зарічненська 11, 2, 3, 4А, 5, 9а

Зарічненський пров. 13, 17, 2, 27, 37, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9

Зелена 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Л. Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28В, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 7, 8, 9

Молодіжна 1, 11, 13, 15, 17, 4, 7, 7А, 8, 9

Паркова 1, 11, 15, 3, 5, 7, 9

Рідкодубська 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8

Шевченка ., 1, 10, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108Б, 108В, 108Г, 108а, 108б, 109, 11, 110, 110а, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 120А, 120Г, 120д, 121, 122, 122В, 122Д, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129Б, 13, 130, 130а, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 136

Шкільна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25А, 27, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А

провулок Лесі Українки 1, 6

У селі Богуші знеструмлення з 9 до 17 години торкнеться лише окремих будинків за визначеними адресами:

Лісна 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29А, 30, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 81, 83

Лісова 10, 20, 24, 26, 27, 30, 34, 3, 4, 5, 52А, 53, 57, 61, 75, 81, 83

Незалежності 41

Сонячна 1, 4, 5, 8, 16, 20, 22

Шкільна 10А, 14, 15, 16, 20

Вишнева 3

Зелена 14

В населеному пункті Білка протягом цього ж часу, з 9 до 17 години, плануються відключення електропостачання, які охоплять конкретні адреси:

Київська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Л. Українки 90

Лукашова 1

Миру 1, 2, 5, 6

Перемоги 1, 2, 3, 7, 10, 14, 15, 12

Тиха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

У селі Великі Цепцевичі з 9:00 до 17:00 будуть діяти додаткові графіки вимкнень на таких вулицях:

Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 28

Л. Українки пров. 70

Лесі Українки 46, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 75А, 79, 80, 82, 85, 85А, 86, 89, 90, 92, 94, 98, 100, 102А, 116А

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

