Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области является вынужденным шагом.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу в Гощанской общине, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет местный поселковый совет.

Новые цены касаются водоснабжения и обоснованы износом сетей и увеличением затрат на электроэнергию, топливо и материалы для ремонтов.

КП "Агентство развития Гощи-Тучин" обслуживает 14 населенных пунктов, более 18 км водопроводных сетей и 17 скважин. Предприятие поддерживают в работе только 8 работников, поэтому обновление инфраструктуры без дополнительных средств невозможно.

Решением исполкома №118 от 15 декабря 2025 тариф установлен на уровне 61,03 грн за кубометр. Это экономически обоснованная ставка, которая не пересматривалась с 2018 года, хотя расходы на электроэнергию и материалы существенно выросли.

Поселковый совет отметил, что часть жителей не платит за воду, что приводит к нехватке средств и влияет на состояние сетей. Чтобы поддержать население планируется программа компенсации, которая позволит покрывать около 40% стоимости тарифа. Таким образом, фактическая стоимость для жителей будет составлять примерно 37 грн за кубометр и заработает с марта после утверждения на очередном заседании исполкома.

При стабильной оплате услуг предприятие начнет работы по улучшению качества воды — установке станций обезжелезивания и постепенному обновлению трубопроводов. Для сравнения, в соседних общинах тарифы на воду уже составляют около 40 грн и более.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вынужденный шаг, необходимый для восстановления системы водоснабжения и обеспечения стабильной работы инфраструктуры. Жителям советуют платить счета вовремя и следить за информацией от поселкового совета по программе компенсации.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: объявлена ​​новая стоимость.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какая новая стоимость.