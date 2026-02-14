Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области в феврале получит дополнительное финансирование в рамках обновленной государственной поддержки внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь.

По его словам, правительство приняло решение возобновить отдельные выплаты для детей со статусом ВПЛ, которые ранее были приостановлены.

Речь идет о ежемесячной компенсации на аренду жилья в размере 3000 гривен. Программа охватит более 400 тысяч детей по всей стране. Средства на реализацию инициативы планируют привлечь путем перераспределения фактически не использовавшихся бюджетных направлений. Общий объем финансирования составит около 7 миллиардов гривен. Выплаты будут производиться без учета доходов семей.

Отдельно действует базовая программа поддержки на жительство, которая носит кризисный характер и направлена ​​на граждан, потерявших жилье из-за войны. Она предусматривает помощь сроком шесть месяцев с возможностью продления. В настоящее время ее действие установлено до конца февраля 2026 года.

Право на получение средств имеют наиболее уязвимые категории: люди с инвалидностью, семьи с несовершеннолетними, домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие группы, определенные законодательством.

Согласно условиям, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начисляется ежемесячно одному уполномоченному представителю семьи. Размер составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен – для других членов семьи.

Получателей призывают внимательно следить за объявлениями, чтобы не упустить новые начисления и изменения в программе.

