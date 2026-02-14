В то же время, подорожание проезда в Киеве дополнительно усложняет ежедневные передвижения для пассажиров.

Подорожание проезда в Киеве коснулось маршруток по отдельным направлениям, сообщает Politeka.

С 20 января 2026 г. в столице наблюдается подорожание проезда в Киеве. На маршрутах №386, соединяющего станцию ​​метро Святошино с селом Лубянка, и №820 между Вишневым и улицей Нижний Вал поездка стоит 20 гривен вместо прежних 15.

Причиной повышения тарифов называют рост цен на горючее, запчасти, шины, электроэнергию, отопление и другие расходы перевозчиков.

Эксперты отмечают, что многие киевские маршрутки устарели, нуждаются в техническом обслуживании, а отсутствие валидаторов увеличивает объемы наличных расчетов без контроля.

Аналитик Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева", отмечает: заявления городских властей по тарифам чаще носят политический характер, чем практическое значение для снижения стоимости поездки.

В то же время, подорожание проезда в Киеве дополнительно усложняет ежедневные передвижения для пассажиров, пользующихся общественным транспортом на работу или обучение.

Специалисты подчеркивают, что новые тарифы отражают не только экономические факторы, но структурные проблемы системы перевозок. Без государственной поддержки перевозчики вынуждены покрывать расходы за счет пассажиров, что повышает финансовую нагрузку на население.

Местные власти сейчас ищут пути для модернизации транспорта и внедрения безналичных расчетов, однако комплексное решение проблем требует времени и дополнительных инвестиций.

Пассажирам советуют заранее планировать маршруты и пользоваться электронными билетами, чтобы снизить затраты и время в пути.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.