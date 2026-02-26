Грошова допомога для ВПО у Київській області нараховується на кожного члена сім’ї, який має офіційний статус переселенця.

Держава продовжує підтримувати українців грошовою допомогою для ВПО у Київській області, а у 2026 році система виплат діє з певними змінами та уточненнями, пише Politeka.net.

Розповідаємо, на яку допомогу можуть розраховувати переселенці.

У 2026 році порядок надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти. Ключовим нормативним актом залишається постанова Кабінету Міністрів України №332, яка регламентує умови призначення, продовження та припинення виплат.

Щомісячний розмір державної підтримки становить:

2 000 грн — для повнолітніх отримувачів;

3 000 грн — для дітей та людей з інвалідністю.

Грошова допомога для ВПО у Київській області нараховується на кожного члена сім’ї, який має офіційний статус переселенця та включений до Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Виплати продовжують одразу на шість місяців після перевірки рівня доходів домогосподарства. У 2026 році базовим показником для розрахунків є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Право на подальше отримання допомоги зберігається, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми — 10 380 грн. Якщо ж цей показник вищий, виплати на наступний період не призначаються.

Хто має право на допомогу незалежно від доходу

Постанова №332 визначає окремі категорії внутрішньо переміщених осіб, для яких матеріальне становище не впливає на право отримувати виплати. До них належать:

пенсіонери, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 380 гривень;

особи з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

Допомогу не призначають, якщо протягом трьох місяців перед зверненням особа або члени її сім’ї:

придбали автомобіль віком до п’яти років (крім переданих для потреб оборони);

купили земельну ділянку чи житло на суму понад 100 000 гривень, за винятком майна, наданого державою або громадою;

мають на рахунках або депозитах понад 100 000 гривень;

придбали іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 000 гривень (за винятком благодійної допомоги або витрат на лікування, освіту чи соціальні послуги);

володіють житлом поза зоною бойових дій або окупації з площею понад 13,65 м² на одну особу.

Додаткова підтримка для дітей-переселенців

У 2026 році передбачаються нововведення щодо підтримки дітей із числа ВПО. Зокрема, з лютого 2026 року планується відновлення спеціальної щомісячної виплати у розмірі 3 000 грн на оренду житла для дітей-переселенців.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.