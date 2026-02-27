Однією з ключових змін 2026 року стало розширення грошової допомоги для ВПО у Полтавській області.

У 2026 році державна грошова допомога для ВПО у Полтавській області залишається одним із пріоритетних напрямів соціальної політики України, пише Politeka.net.

Для сімей, які змушені були покинути свої домівки, збережено щомісячну допомогу на проживання, а для дітей-переселенців передбачено особливі умови та збільшення охоплення допомогою.

Станом на лютий розмір щомісячної допомоги для дітей та осіб з інвалідністю становить 3 000 грн, тоді як повнолітні отримувачі мають по 2 000 грн. Грошова допомога для ВПО у Полтавській області перераховується автоматично на банківські картки у два етапи — 15 та 28 числа кожного місяця. Такий графік дозволяє родинам більш впевнено планувати витрати на харчування, оренду житла та оплату комунальних послуг.

Однією з ключових змін 2026 року стало розширення фінансової підтримки для дітей із сімей ВПО. Із 1 лютого 2026 року, за ініціативи профільного комітету Верховної Ради, право на щомісячну виплату в розмірі 3 000 грн отримують усі діти-переселенці без винятку.

Ключовою зміною є скасування прив’язки до рівня доходів родини для цієї категорії: якщо раніше допомога залежала від середньомісячного прибутку на одного члена сім’ї, то з лютого нарахування на дитину відбуватиметься незалежно від того, чи працюють батьки та яку зарплату вони отримують.

Щодо загальних правил отримання допомоги ВПО у 2026 році, то для дорослих членів родин продовжує діяти критерій середньомісячного доходу. Через зростання прожиткового мінімуму з 1 січня до 2 595 гривень, граничний рівень доходу для продовження виплат на чергові шість місяців тепер становить 10 380 гривень на одного члена сім’ї.

Проте для найбільш вразливих категорій, таких як пенсіонери з низьким доходом, особи з інвалідністю I та II груп, а також діти-сироти, допомога продовжується автоматично без додаткових перевірок статків.

