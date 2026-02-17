Аналитики добавляют, что подорожание продуктов в Одесской области не создает риска дефицита.

Подорожание продуктов в Одесской области зафиксировано в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

Наибольший рост ощутили молочные и мясные товары, а также консервация, что отразилось на среднем уровне цен в супермаркетах.

По данным торговых сетей, сыр «Звени Гора» голландский 45% (1 кг) подорожал со средних 539,04 грн в январе до 602,15 грн на начало февраля. Это рост на 38,85 грн в месяц. Курятина «Наша рябая» голень (1 кг) выросла на 10,50 грн, достигнув 134,90 грн, а кукуруза «Верес» (340 г) прибавила в среднем 3,50 грн, до 59,92 грн.

Эксперты объясняют повышение цен комплексом факторов: увеличение стоимости сырья, логистические издержки, сезонный спрос и колебания валютного курса. При этом торговые сети пытаются сохранить стабильность поставок и избегать резких скачков стоимости для покупателей.

Среди магазинов самые большие колебания зафиксированы в Megamarket и Metro. Например, сыр в Megamarket стоит 637,50 грн, тогда как в Metro – 566,80 грн. Курятину в разных сетях можно приобрести по ценам от 134,90 до 135,40 грн, а кукуруза колеблется от 54,50 до 68,40 грн в зависимости от точки продажи.

Специалисты советуют потребителям внимательно сравнивать цены, планировать закупки и обращать внимание на промоакции или локальные рынки. Это позволяет снизить влияние подорожания на семейный бюджет и избежать ненужных расходов.

Аналитики добавляют, что удорожание продуктов в Одесской области не создает риска дефицита. Продовольственный рынок остается обеспеченным, а запасы товаров в супермаркетах позволяют удовлетворить потребности населения.

Экономические эксперты прогнозируют, что цены могут продолжить расти умеренными темпами в течение следующих месяцев, и советуют потребителям мониторить индекс потребительских цен и адаптировать планирование покупок в соответствии с изменениями на рынке.

