Подорожчання продуктів у Одеській області зумовлене поєднанням сезонних факторів, логістичних витрат та коливань у постачанні.

Подорожчання продуктів у Одеській області продовжує відчуватися серед населення, особливо на базові товари, які формують щоденне меню, повідомляє Politeka.

Зростання цін впливає на сімейні бюджети, змушуючи купувати продукти більш планово та економно.

Житній хліб «Столичний» вагою 950 грам нині коштує в середньому 48,80 грн. У Metro він пропонується за цією ціною, тоді як у січні середня вартість складала 44,95 грн. Підвищення становить 4,40 грн, що демонструє поступове збільшення витрат на хлібобулочні вироби.

Пшоно залишається популярним серед круп для гарячих страв. Поточні ціни коливаються від 32,20 грн у Megamarket до 39,90 грн в Auchan за кілограм. Середнє значення досягло 37 грн, що на 3,95 грн більше порівняно з минулим місяцем.

Молочні продукти демонструють неоднорідні зміни. Сметана «Простонаше» 20% вагою 340 грам продається від 62,50 до 70,30 грн, середня ціна – 67,70 грн. Порівняно із січнем, показник зменшився на 0,31 грн, що свідчить про стабілізацію вартості окремих позицій.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Одеській області зумовлене поєднанням сезонних факторів, логістичних витрат та коливань у постачанні. Вони радять мешканцям уважно відстежувати пропозиції у різних супермаркетах, порівнювати ціни та планувати закупівлі завчасно, щоб зменшити фінансове навантаження.

Крім того, експерти рекомендують використовувати промо-акції та купувати продукти тривалого зберігання оптом. Це дозволяє сім’ям підтримувати збалансоване харчування та зберігати економію навіть на фоні загального зростання цін.

Насамкінець, аналіз показує, що тенденція до підвищення витрат на продукти продовжується, але уважне планування закупівель і порівняння магазинів дозволяє громадянам адаптуватися до змін і мінімізувати вплив подорожчання на повсякденні витрати.

