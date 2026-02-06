Новий графік руху поїздів в Івано-Франківську передбачає тимчасові коригування через ремонтні роботи на Львівщині.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківську набрав чинності у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях Львівської області, повідомляє Politeka.

За даними “Укрзалізниці”, тимчасові зміни стосуються потяга №6426 “Стрий – Івано-Франківськ”, який з 9 по 14 лютого 2026 року курсуватиме за скоригованим розкладом.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківську виглядатиме так: відправлення о 03:30 та прибуття до Івано-Франківська о 06:25, замість попередніх 03:45 та 07:15 відповідно.

Залізничники наголошують, що пасажирам варто враховувати зміни при плануванні поїздок, адже вони тимчасові і будуть діяти лише на період ремонтів.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківську також передбачає проходження маршруту через Болехів, Долину та Калуш, що дозволяє зберегти сполучення з усіма ключовими проміжними станціями.

Крім того, в “Укрзалізниці” зазначили, що ці тимчасові коригування не вплинуть на безпеку руху, а всі інші пасажирські склади регіону курсують за звичними розкладами.

Пасажири можуть відстежувати зміни на офіційному сайті або звертатися до залізничних кас для уточнення інформації.

Зміни також торкнулися розкладу на станціях Моршин та Калуш, де час прибуття та відправлення був скоригований на декілька хвилин для оптимізації руху складу.

Пасажирам радять завчасно перевіряти точний час відправлення, аби уникнути незручностей під час поїздки.

За інформацією залізничного перевізника, коригування торкнулися тільки №6426, інші маршрути залишаються без змін. Залізничники просять пасажирів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

