Новый график движения поездов в Ивано-Франковске вступил в силу в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях Львовской области, сообщает Politeka.

По данным "Укрзализныци", временные изменения касаются поезда №6426 "Стрый - Ивано-Франковск", который с 9 по 14 февраля 2026 будет курсировать по скорректированному расписанию.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковске будет выглядеть так: отправление в 03:30 и прибытие в Ивано-Франковск в 06:25 вместо предыдущих 03:45 и 07:15 соответственно.

Железнодорожники отмечают, что пассажирам следует учитывать изменения при планировании поездок, ведь они временные и будут действовать только на период ремонтов.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковске также предусматривает прохождение маршрута через Болехов, Долину и Калуш, что позволяет сохранить сообщение со всеми ключевыми промежуточными станциями.

Кроме того, в Укрзализныце отметили, что эти временные корректировки не повлияют на безопасность движения, а все остальные пассажирские составы региона курсируют по привычным расписаниям.

Пассажиры могут отслеживать изменения на официальном сайте или обращаться в железнодорожные кассы для уточнения информации.

Изменения также коснулись расписания на станциях Моршин и Калуш, где время прибытия и отправления было скорректировано на несколько минут для оптимизации движения склада.

Пассажирам советуют заблаговременно проверять точное время отправления во избежание неудобств во время поездки.

По информации железнодорожного перевозчика, корректировки коснулись только №6426, другие маршруты остаются без изменений. Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

