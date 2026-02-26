У лютому 2026 року в Івано-Франківській області офіційно запровадили подорожчання проїзду на кількох популярних приміських маршрутах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає місцева влада.

Зокрема, квиток на напрямок Голинь — Калуш зріс із 37 до 41 гривні. Попереднє підвищення тарифів відбулося менш ніж півроку тому, тож для пасажирів нова зміна стала відчутною та потребує додаткових витрат при регулярних поїздках.

Причини збільшення тарифів

Фахівці пояснюють підвищення ростом витрат на пальне, обслуговування транспортних засобів, а також необхідністю підтримки безпеки перевезень. Додатково впливає зростання експлуатаційних витрат та інфляційні процеси, що відбиваються на роботі приміського транспорту.

Місцева адміністрація радить пасажирам враховувати нові тарифи під час планування поїздок та закладає додаткові кошти для регулярного користування маршрутами.

Вплив на пасажирів

Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області безпосередньо впливає на щоденні бюджети жителів, особливо тих, хто щоденно користується приміськими автобусами. Це може стати додатковим фактором для сімейних витрат, а також спонукати частину пасажирів шукати альтернативні види транспорту.

Тимчасові зміни у залізничному сполученні

Крім автобусних тарифів, в Івано-Франківську повідомили про новий графік руху поїздів, що діятиме тимчасово у зв’язку з ремонтними роботами на коліях. Відправлення складів тепер відбувається о 03:30, а прибуття на кінцеву станцію — о 06:25 замість попередніх 03:45 та 07:15.

Маршрут проходить через Болехів, Долину та Калуш, що дозволяє зберегти сполучення з ключовими проміжними станціями. У “Укрзалізниці” запевняють, що зміни не вплинуть на безпеку перевезень, а інші пасажирські склади регіону курсують за звичним розкладом.

Пасажирам радять стежити за актуальною інформацією на офіційному сайті залізниці або звертатися до кас для уточнення часу відправлення.

