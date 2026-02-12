Новый график движения поездов в Киеве предусматривает запуск специальных рейсов ко Дню влюбленных, которые будут курсировать в даты и часы.

Новый график движения поездов в Киеве вводится в связи с запуском специального "Романтического экспресса", который будет курсировать 14 и 15 февраля дважды в день, сообщает Politeka.

О новых рейсах проинформировала пресс-служба перевозчика в своем Telegram канале, отметив, что поездки организовали специально ко Дню влюбленных.

Пассажирам обещают атмосферную поездку под настоящим паровозом в новом люкс вагоне с купе на двоих и романтической музыкой.

Новый график движения поездов в Киеве предусматривает, что продолжительность маршрута составит чуть более 2 часов, а начало и завершение рейсов запланировано на Центральных вокзалах городов.

В столице отправление специального экспресса предусмотрено в 14:45 и 19:10, в то время как во Львове рейсы запланированы в 15:30 и 19:00.

Билеты на "Романтический экспресс" уже доступны для приобретения в приложении УЗ, а для защитников и защитниц они также открыты в приложении "Армия+".

Организаторы отметили, что пассажиры, воспользующиеся такими билетами, получат подарки в купе. Так что желающим интересно провести праздник советуют учитывать новый график движения поездов в Киеве.

Для поиска билетов в столице нужно выбрать маршрут Киев-Пассажирский – Киев-Романтический, а во Львове следует указать Львов – Львов-Романтический.

Перевозчик также отметил, что специальные рейсы созданы как тематический формат путешествия, ориентированный на пассажиров, желающих провести время в необычной атмосфере.

Напомним, что ранее, 5 февраля, "Укрзализныця" сообщала о новых правилах возвращения билетов на поезда, согласно которым сумма возмещения зависит от количества дней до отправления.

