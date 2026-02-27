Нова система оплати за проїзд у Київській області створена для зручності всіх категорій пасажирів, зокрема пільгових.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає використання автоматизованих валідаторів у міському транспорті Білої Церкви, повідомляє Politeka.

Виконком міської ради затвердив технічні вимоги та організаційні рішення, які дозволять перевести облік розрахунків на електронний формат. Тепер пасажири зможуть оплачувати поїздки безконтактно, використовуючи як фізичні картки, так і мобільні додатки.

Особливості та переваги

Нова система оплати за проїзд у Київській області створена для зручності всіх категорій пасажирів, зокрема пільгових. У громаді налічується близько 50 тисяч осіб із 26 категорій. Для кожної визначено кількість безкоштовних поїздок, що компенсуються перевізникам на підставі щомісячних актів. Це дозволить мінімізувати конфлікти та непорозуміння під час посадки у транспорт.

Однією з переваг є точне відстеження кількості пільгових поїздок і своєчасна компенсація за них. Завдяки електронному обліку органи влади зможуть оперативніше реагувати на потреби пасажирів і контролювати фінансові потоки перевізників.

Оновлення транспортного парку

Паралельно планується оновлення автобусного парку. Чотири нові транспортні засоби надійшли як благодійна допомога і будуть обслуговувати пільгові категорії пасажирів безкоштовно на одному з маршрутів. Це дозволить протестувати роботу валідаторів у реальних умовах і забезпечити комфортні поїздки для мешканців.

Поетапне впровадження

Запуск нової системи буде поступовим. Спершу пройде тестування, після чого валідатори встановлять на решті маршрутів міста. Пасажири і перевізники отримають час на адаптацію до нового формату оплати, що допоможе уникнути черг і плутанини під час посадки.

Місцева влада наголошує, що остаточно система забезпечить швидкий та безпечний процес купівлі квитків, підвищить прозорість розрахунків та поліпшить якість транспортного обслуговування для всіх категорій населення.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.