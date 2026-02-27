Важливо, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово розширюватиметься.

З січня у Чорткові стартувала нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, повідомляє Politeka.

Її впровадило ТОВ «Easy Soft» із Києва разом із місцевою владою.

Як зазначають на офіційному сайті Чортківської міської ради, система автоматизована та дає змогу пасажирам здійснювати оплату поїздок безготівково. Водночас вона дозволяє контролювати пасажиропотік більш прозоро і точно.

Тепер усі мешканці та гості Чорткова можуть розраховуватися банківськими картками з підтримкою безконтактного платежу або скористатися пільговою «Карткою чортків’янина». Для оплати достатньо прикласти картку до валідатора на кілька секунд.

Всі міські автобуси вже обладнані валідаторами нового зразка. У деяких транспортних засобах встановлено по два пристрої – спереду та позаду салону, щоб зручніше оплачувати проїзд пасажирам.

Надалі передбачено запуск електронного квитка, який можна буде поповнювати через термінали EasyPay. Стара «Картка чортків’янина» залишиться чинною та сумісною з новими валідаторами, а нові картки отримуватимуть лише під час первинного оформлення або у разі втрати чи пошкодження.

Важливо, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово розширюватиметься на маршрути до сіл Чортківської громади. Поки що на цих рейсах можна оплачувати поїздки готівкою, але після встановлення валідаторів розрахунок здійснюватиметься лише картками.

Такий підхід дозволить стандартизувати оплату на всіх лініях та забезпечити точний облік пасажирів. Кондуктори залишаються на маршрутах і матимуть право перевіряти оплату проїзду.

