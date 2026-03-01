Подорожчання проїзду в Полтавській області торкнулося жителів сіл поблизу Кременчука, які повідомляють про зростання вартості поїздок у приміських маршрутках, повідомляє Politeka.
Місцеві мешканці розповіли, що з 15 грн до 20 грн зросла ціна проїзду з Кам’яних Поток до Кременчука. Для багатьох таке подорожчання проїзду в Полтавській області означає відчутне збільшення щоденних витрат.
Не дивлячись на ріст тарифів, людям доводиться користуватися транспортом щодня. Житель Кам’яних Поток зазначив, що раніше платив по 15 грн за поїздку, а тепер віддає по 20 грн.
За його словами, якщо їхати не до Раківки, а в центр міста маршруткою з села, то дорога обходиться вже у 40 грн. Він також уточнив, що подорожчання проїзду в Полтавській області торкнулося не всіх приміських маршрутів.
Інша пасажирка звернула увагу на стан дороги з Кам’яних Поток до Кременчука. Вона обурена тим, що ціна квитка зростає, тоді як комфорт поїздки лише погіршується.
У Кременчуцькій РВА пояснили, що перевізники відповідно до закону більше не погоджують підвищення тарифів, а лише інформують про це Полтавську ОВА.
Серед причин вони називають зростання вартості палива, запчастин та інших витрат, пов’язаних із обслуговуванням транспорту. При цьому і перевізники, і пасажири визнають, що стан доріг у передмістях Кременчука залишається жахливим.
Нагадаємо, що в лютому цього року до 20 грн зросла вартість поїздки з села Кривуші і у зворотному напрямку. Раніше пасажири сплачували на 3–4 грн менше залежно від рейсу. Зокрема, маршрутка до Власівки коштувала 16 грн, а до Світловодська 17 грн.
