Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает упразднение и изменение пригородных маршрутов в одном из важных направлений.

Новый график движения поездов в Харьковской области был введен с 17 февраля из-за ситуации в безопасности в регионе, сообщает Politeka.

Об изменениях 14 февраля официально проинформировали в пресс-службе "Укрзализныци", подчеркнув, что новый график движения поездов в Харьковской области касается прежде всего пригородного сообщения к станции Дубовое.

По информации перевозчика, с 17 февраля пригородный электропоезд №6527 Харьков-Пассажирский - Дубовое больше не курсирует до конечной станции и следует только в Лозовую.

Таким образом, пассажиры, ранее пользовавшиеся этим рейсом для поездки в Дубовое, вынуждены будут менять маршрут. Кроме этого, временно прекращается курсирование №6808 Дубовое – Близнецы.

В компании объясняют, что решение связано с текущей ситуацией безопасности в нашем регионе. Дополнительные изменения вступят в силу с 18 февраля.

Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает следующие изменения: №6812/6822 и №6816/6826 будут осуществлять перевозки по маршруту Лозовая – Харьков-Пассажирский вместо Дубово – Харьков-Пассажирский.

Также рейсы №6825/6815 и Харьков-Пассажирский – Лозовая будут ехать в Лозовую вместо Дубового. В то же время, №6809 Близнецы - Дубовое временно не будет курсировать.

Причины перемен связаны с последствиями обстрелов. 16 февраля руководитель местной обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что в Лозовском районе в результате российских ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура и электросети.

Это повлияло на возможность стабильного курсирования пригородных экспрессов в направлении Дубового и близлежащих населенных пунктов. В "Укрзализныце" отметили, что курсирование на поврежденном участке удалось возобновить, однако ситуация остается сложной.

