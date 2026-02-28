Подробности пересчета и размер повышения можно узнать в Пенсионном фонде, воспользовавшись индексацией пенсий с 1 марта в Кировоградской области.

С 1 марта 2026 г. в Украине запланирована индексация пенсий с 1 марта в Кировоградской области на 12,1%, сообщает Politeka.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде подчеркнул, что повышение касается всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

"Эта индексация на 12,1% превышает прошлогоднюю инфляцию на 4% и охватывает абсолютно всех получателей пенсий" , - подчеркнул министр.

Он добавил, что основанием для повышения явилась стабильность финансов Пенсионного фонда. Впервые за многие годы его бюджет на год утвержден сбалансированным, что гарантирует предсказуемость выплат миллионам украинцев.

«Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год бездефицитен и превышает 1,2 триллиона гривен. Это обеспечивает стабильность более 10 миллионов пенсионеров» , — отметил Улютин.

Средний размер пенсии в 2026 году составляет около 6500 гривен, однако значительная часть получателей имеет меньшие выплаты. Именно поэтому индексация является частью комплексной реформы системы.

«Более 4,3 миллионов украинцев получают пенсию ниже 6 тысяч гривен» , — добавил министр.

Министерство уже подготовило новую модель пенсионной системы и финализует законопроект, который обеспечит долгосрочную стабильность и справедливость выплат.

Аналитики отмечают, что индексация пенсий с 1 марта в Кировоградской области позволит поддержать покупательскую способность пенсионеров и уменьшить социальное неравенство в регионе.

Подробности пересчета и размер повышения можно узнать в Пенсионном фонде, воспользовавшись индексацией пенсий с 1 марта в Кировоградской области.

