Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали розподіляти благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Про можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові розповіли на офіційній сторінці організації в Фейсбук.

Програма спрямована на підтримку родин із дітьми та старших людей у прифронтових громадах Харківської та Сумської областей.

Волонтери готують продовольчі набори тривалого зберігання та теплі пледи, щоб забезпечити мінімальні умови для життя під час морозів.

допомога, гуманітарна допомога

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові мають на меті допомогти сім’ям витримати холодну пору і покращити побутові умови у складних зимових обставинах.

Ініціатива реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project та за підтримки «Дій для дітей України». Команда організації повідомляє, що особлива увага приділяється домогосподарствам у прифронтових районах.

Таа люди регулярно стикаються з наслідками бойових дій та обмеженим доступом до базових товарів, електроенергії та тепла. Ініціатива охоплює як Харківську, так і Сумську області.

Волонтери формують набори із тривалим терміном зберігання, що дозволяє родинам не лише отримати необхідну їжу, а й організувати запас на певний час.

Програма передбачає доставку допомоги безпосередньо у громади, щоб люди могли отримати її швидко та безпечно, не витрачаючи час на пересування по місту чи області.

Таким чином, завдяки ініціативі «СпівДія» сотні сімей отримують не лише базові продовольчі товари, а й комплексну підтримку у вигляді теплих пледів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс