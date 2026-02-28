Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надаються сотням сімей у складних умовах та допомагають пережити зимовий період.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали розподіляти благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Про можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові розповіли на офіційній сторінці організації в Фейсбук.

Програма спрямована на підтримку родин із дітьми та старших людей у прифронтових громадах Харківської та Сумської областей.

Волонтери готують продовольчі набори тривалого зберігання та теплі пледи, щоб забезпечити мінімальні умови для життя під час морозів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові мають на меті допомогти сім’ям витримати холодну пору і покращити побутові умови у складних зимових обставинах.

Ініціатива реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project та за підтримки «Дій для дітей України». Команда організації повідомляє, що особлива увага приділяється домогосподарствам у прифронтових районах.

Таа люди регулярно стикаються з наслідками бойових дій та обмеженим доступом до базових товарів, електроенергії та тепла. Ініціатива охоплює як Харківську, так і Сумську області.

Волонтери формують набори із тривалим терміном зберігання, що дозволяє родинам не лише отримати необхідну їжу, а й організувати запас на певний час.

Програма передбачає доставку допомоги безпосередньо у громади, щоб люди могли отримати її швидко та безпечно, не витрачаючи час на пересування по місту чи області.

Таким чином, завдяки ініціативі «СпівДія» сотні сімей отримують не лише базові продовольчі товари, а й комплексну підтримку у вигляді теплих пледів.

