Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки запуску додаткових програм підтримки громадян поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу впроваджує фонд «Карітас Полтава» разом із Caritas Luxembourg та Caritas Austria.

У громаді запрацював соціально-реабілітаційний простір для осіб від 60 років, зокрема внутрішньо переміщених. Послуги надають безкоштовно тим, хто потребує регулярного супроводу.

У центрі проводять базові медичні обстеження: вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують електрокардіограму. Доступні фізіотерапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, сеанси у соляній кімнаті. Окремо організовують лікувальну гімнастику для підтримки рухливості та загального тонусу.

Психолог працює індивідуально та з групами, допомагаючи зменшити стрес і покращити емоційний стан.

Для дозвілля проводять арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні заходи, творчі майстер-класи. Такий формат сприяє спілкуванню й активній участі у житті громади.

Щодня відвідувачам пропонують гарячі обіди. Саме у такому комплексному форматі реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування з медичними та соціальними сервісами.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

Мешканцям радять перевіряти актуальні оголошення та приходити вчасно, щоб скористатися послугами без очікування. Організатори зазначають, що проєкт спрямований на стабільну підтримку старшого покоління в умовах воєнного часу.

