Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает изменения в работе социальных автобусов, частично заменяющих не работающий городской электротранспорт.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает несколько меньшее количество маршрутов, чем раньше, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, из-за разрушения энергетической инфраструктуры от российских воздушных ударов электротранспорт в городе остановлен с 13 декабря прошлого года.

С этого времени появился новый график движения транспорта в Одессе. Он предполагает социальные автобусы. Однако с 16 февраля в расписание внесли определенные корректировки.

Сейчас в городе функционирует 12 социальных маршрутов, обслуживающих 36 автобусов из имеющихся до 50 единиц. Финансирование работы автобусов полностью возложено на городской бюджет.

В 2026 году предусмотрено более 50 миллионов гривен на возможный ремонт техники, оплату труда водителей и топливо. Часть автобусов уже возвращается в предоставившие их города, а некоторые простаивают из-за технических неисправностей.

Новый график движения транспорта с 16 февраля в Одессе выглядит следующим образом:

С3 "ул. С. Рихтера - ул. Дегтярная" Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

№10 (трам.) "Ицхака Рабина - Железнодорожный вокзал" Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№5 (трам.) "Аркадия – Железнодорожный вокзал" Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Полное расписание всех маршрутов можно найти на официальном сайте городского совета.

