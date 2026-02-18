Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає зміни в роботі соціальних автобусів, які частково замінюють не працюючий міський електротранспорт.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає дещо меншу кількість маршрутів, ніж раніше, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, через руйнування енергетичної інфраструктури від російських повітряних ударів електротранспорт у місті зупинено ще з 13 грудня минулого року.

Від того часу зʼявився новий графік руху транспорту в Одесі. Він передбачає соціальні автобуси. Однак, з 16 лютого в розклад внесли певні коригування.

Зараз в місті функціонує 12 соціальних маршрутів, які обслуговують 36 автобусів із наявних до 50 одиниць. Фінансування роботи автобусів повністю покладено на міський бюджет.

На 2026 рік передбачено понад 50 мільйонів гривень на можливий ремонт техніки, оплату праці водіїв та паливо. Частина автобусів вже повертається до міст, які їх надали, а деякі простоюють через технічні несправності.

Тож новий графік руху транспорту з 16 лютого в Одесі вигдядає таким чином:

С3 “вул. С. Ріхтера – вул. Дігтярна” Відправлення від вул. С. Ріхтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. Відправлення від вул. Дігтярна: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

№10 (трам.) “Іцхака Рабіна – Залізничний вокзал” Відправлення від вул. Іцхака Рабіна: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Відправлення від Залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№5 (трам.) “Аркадія – Залізничний вокзал “ Відправлення від ст. Аркадія: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Відправлення від Залізничного вокзалу (Привокзальна площа): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Повний розклад всіх маршрутів можна знайти на офіційному сайті міської ради.

