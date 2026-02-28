Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також включає модернізацію обладнання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку року мешканці регіону отримали нові платіжки. Зміни охоплюють водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття. Приватні будинки оплачують 37,50 гривні на місяць за одну особу, а мешканці багатоповерхівок — 36,55 гривні. Рахунки формуються автоматично, додаткових дій не потребують.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що перегляд тарифів зумовлений зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат працівників. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області дозволяє забезпечити стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримувати якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для тих, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці радять оплачувати рахунки вчасно, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Це допомагає уникнути заборгованості, штрафів і підтримує інфраструктуру в належному стані.

Тарифи враховують пільги та державну допомогу соціально вразливих категорій. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також включає модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання та утримання житлового фонду.

Мешканцям радять регулярно стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб, перевіряти актуальні розцінки й можливі компенсації. Це допомагає уникнути несподіваних витрат і забезпечує контроль над сімейним бюджетом.

