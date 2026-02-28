Дефицит продуктов в Одессе в ближайшие месяцы может отразиться на ценах и доступности зерновых.

Дефицит продуктов в Одессе может усилиться из-за задержек уборки кукурузы в Сумской и Киевской областях, свидетельствуют данные агрохолдингов и USDA, сообщает Politeka.

Более 2 млн тонн зерновой до сих пор остаются в поле, а жатва может продолжаться до марта, предупреждают эксперты.

В компании АГРОТРЕЙД в Сумской области осталось около 910 га кукурузы и часть сои. Из-за затяжных дождей и ограниченного доступа техники уборки было затруднено более 50 дней. Состоя на поле, зерно сохранилось, но повышенная влажность создает технические трудности — комбайны периодически забиваются, замедляя процесс.

Главный агроном Геннадий Малый отмечает, что визуальных признаков болезней нет, но технологические потери составляют до 3% урожая. Расходы на сушку зерна с влажностью более 30% доходят до 3568 грн/га.

В TG Agro в Киевской области около 900 га кукурузы остались в поле из-за ограниченных мощностей зерносушилки и погодных условий. Влажность зерна сейчас около 20%, но снежный покров 30-40 см затрудняет доступ техники, поэтому точные сроки завершения сбора пока неизвестны.

Директор TG Agro Сергей Войнелович добавляет, что до 10–15% зерна может быть поврежден, риск развития болезней и микотоксинов существует, особенно при температуре 0–2°C. Собранное весной зерно будут продавать вместе с осенним, но с дисконтом из-за повреждений.

Для следующего сезона агрохолдинги покидают те же площади под кукурузой и планируют искать гибриды, которые лучше переносят зимовку во избежание повторения нынешних проблем.

Дефицит продуктов в Одессе в ближайшие месяцы может отразиться на ценах и доступности зерновых, потому жителям советуют следить за прогнозами и новостями аграрных компаний.

