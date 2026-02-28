Прогноз погоды в Одессе на март свидетельствует о постепенном потеплении и переходе от ранней весенней прохлады к более комфортной погоде, сообщает Politeka.

Первые дни месяца будут прохладными и дождливыми, а последние солнечными, благоприятными для прогулок и отдыха на открытом воздухе.

Первая декада (01-10 марта)

Начало месяца ожидается относительно прохладным. Днем держится в пределах +5…+8°C, а ночью воздух может охлаждаться до -1…+2°C. Больше всего осадков прогнозируется 3 марта и с 6 по 9 число – дожди будут продолжительными, поэтому местным жителям советуют брать с собой зонты. Остальные дни будут преимущественно облачными, солнечные лучи будут появляться редко.

Вторая декада (11–20 марта)

Середина месяца обещает более стабильные показатели. Дневная температура поднимается до +5…+9°C, а ночные значения остаются прохладными от -1 до +3°C. Осадков меньше, только 15 марта ожидается кратковременный дождь. Солнечных или переменно-облачных дней будет больше дождевых, что делает вторую декаду более комфортной для активного отдыха и прогулок.

Третья декада (21-31 марта)

В конце марта погода в городе станет заметно теплее. Дневная температура удерживается на уровне +6…+8°C, а ночные значения повышаются до 0…+3°C. Осадков почти не ожидается, преобладают ясные дни или легкая переменная облачность. Это позволит одесситам наслаждаться первыми настоящими весенними днями и планировать активные мероприятия на открытом воздухе.

В целом прогноз погоды в Одессе на март предусматривает плавное потепление с постепенным уходом холодов, солнечные дни будут преобладать над пасмурными, а короткие дожди останутся лишь в начале месяца.

