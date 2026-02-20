Новый график движения поездов в Харьковской области будет действовать в течение нескольких дней в феврале из-за проведения плановых ремонтных работ на железной дороге, сообщает Politeka.

О временных изменениях проинформировали в официальном Telegram канале "Укрзализныци", освещающем пригородные сообщения.

Новый график движения поездов в Харьковской области будет установлен на период с 23 по 28 февраля. Пассажирам советуют внимательно проверять время отправления перед поездкой, ведь часть рейсов будет отправляться раньше, а некоторые будут прибывать позже обычного.

С 24 по 28 февраля изменено время отправления №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский. В этот период он будет отправляться в 04:13 вместо 04:21.

Также в эти дни №6408 Изюм – Харьков-Левада будет отправляться в 04:54 вместо 05:15. Корректировки коснулись и рейса №6428 Изюм – Шебелинка.

Он 23, 24, 25, 26 и 27 февраля будет отправляться в 20:06 вместо 19:18 и прибывать в 21:58 вместо 21:01. Кроме того, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 февраля изменено расписание №6426 Букино – Харьков-Пассажирский.

Из Балаклеи он будет отправляться в 11:02 вместо 10:53, а из Харькова-Пассажирского в 14.04 вместо 13:55. Также №6430 Изюм – Харьков-Пассажирский в эти же дни будет отправляться в 12:37 вместо 12:49.

Также корректировки касаются рейса №6432 Савинцы – Харьков-Пассажирский, который будет отправляться в 16:11 вместо 16:20.

Все эти изменения носят временный характер и связаны исключительно с проведением запланированных работ на инфраструктуре.

Новый график движения поездов в Харьковской области включает только определенные рейсы и конкретные даты, после чего пригородные составы вернутся к привычному расписанию.

