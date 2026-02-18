Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 февраля в Харькове обещает дежурство снега, дождя и кратких прояснений, говорят синоптики.

Прогноз погоды с 19 по 25 февраля в Харькове предусматривает изменяющиеся условия, которые принесут как оттепели во второй половине недели, так и понижение температуры в ночные часы, сообщает Politeka.

По данным sinoptik.ua, прогноз погоды на неделю с 19 по 25 февраля в Харькове выглядит следующим образом:

19 февраля ожидается снег и мелкий дождь, постепенно сменяющийся чистым небом к вечеру. Температура днем ​​достигнет -2°, а ночью опустится до -5°.

20 февраля тучи с утра закроют небо, снег начнет падать днем ​​и усилится ближе к вечеру. Температура днем ​​будет держаться на отметке -1°, а ночью опустится до -8°.

21 февраля небо рассвело после утреннего снега, который завершится до рассвета, дневные показатели будут достигать -5°, ночные – -11°, осадки будут минимальными.

22 февраля утро и вечер останутся пасмурными, а днем ​​ожидается короткое прояснение, без существенных осадков. Температура будет колебаться от -13 до -2°.

23 февраля снова появятся облака, а вечером возможен мелкий снег, дневная температура поднимется до +1°, ночная останется на уровне -8°.

24 февраля синоптики предполагают облачную атмосферу на улице в течение всего дня, после обеда мелкий мокрый снег сменит мелкий дождь. Дневная температура будет на уровне +2°, ночная +1°.

25 февраля ожидается преимущественно пасмурное небо, ночью пройдет мелкий дождь со снегом, который прекратится до утра, дневная температура будет достигать 0°, ночная – -3°.

В целом прогноз погоды на неделю с 19 по 25 февраля в Харькове свидетельствует о том, что периоды снега и дождя будут чередоваться с краткими прояснениями, что будет создавать изменяющиеся условия на дорогах и в городе.

