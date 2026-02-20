Новий графік руху поїздів у Харківській області стосується кількох приміських рейсів, тому розповідаємо причини таких нововведень.

Новий графік руху поїздів у Харківській області діятиме протягом кількох днів у лютому через проведення планових ремонтних робіт на залізниці, повідомляє Politeka.

Про тимчасові зміни поінформували в офіційному Telegram каналі "Укрзалізниці", який висвітлює приміські сполучення.

Новий графік руху поїздів у Харківській області встановлять на період з 23 по 28 лютого. Пасажирам радять уважно перевіряти час відправлення перед поїздкою, адже частина рейсів вирушатиме раніше, а деякі прибуватимуть пізніше, ніж зазвичай.

З 24 по 28 лютого змінено час відправлення №6410 Савинці – Харків-Пасажирський. У цей період він вирушатиме о 04:13 замість 04:21.

Також у ці дні №6408 Ізюм – Харків-Левада відправлятиметься о 04:54 замість 05:15. Коригування торкнулися і рейсу №6428 Ізюм – Шебелинка.

Він 23, 24, 25, 26 та 27 лютого вирушатиме о 20:06 замість 19:18 та прибуватиме о 21:58 замість 21:01. Крім того, 23, 24, 25, 26, 27 та 28 лютого змінено розклад №6426 Букине – Харків-Пасажирський.

Із Балаклії він відправлятиметься об 11:02 замість 10:53, а з Харків-Пасажирський о 14.04 замість 13:55. Також №6430 Ізюм – Харків-Пасажирський у ці ж дні вирушатиме о 12:37 замість 12:49.

Так само коригування стосуються рейсу №6432 Савинці – Харків-Пасажирський, який відправлятиметься о 16:11 замість 16:20.

Усі ці зміни мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з проведенням запланованих робіт на інфраструктурі.

Новий графік руху поїздів у Харківській області охоплює лише визначені рейси та конкретні дати, після чого приміські склади повернуться до звичного розкладу.

