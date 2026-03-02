Подорожание продуктов в Одесской области существенно влияет на расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Средние цены на основные категории выросли за последний месяц, показывают данные супермаркетов и сетевых магазинов.

В сегменте бакалеи пшено подорожало до 37 грн за килограмм. Дешевле всего предлагает Megamarket - 32,20 грн, самое дорогое - Auchan - 39,90 грн. В сравнении с январем среднее повышение составляет 3,95 грн. Аналитики объясняют тенденцию сезонными факторами и колебаниями стоимости зерновых культур.

Мясные изделия также показывают рост. Буженина Ятрань в среднем стоит 693,67 грн за килограмм. Самые низкие цены фиксируют у Megamarket – 635,40 грн, а в Novus цена достигает 749 грн. В месяц средняя стоимость поднялась на 5,97 грн. Эксперты отмечают, что влияние на цены оказывают логистика, повышение себестоимости кормов и сезонные колебания спроса.

Хлебные изделия тоже ощутили ценовое давление. Ржаной хлеб «Столичный» подорожал со средних 44,95 грн в январе до 48,80 грн за килограмм. Постепенное повышение в среднем на 4,40 грн связывают с удорожанием сырья и энергоносителей для пекарен.

Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области затрагивает разные группы товаров: крупы, мясо и хлеб. Жителям советуют внимательно следить за ценами в разных магазинах, пользоваться акциями и планировать закупки заранее.

Специалисты отмечают, что текущие колебания связаны с сезонными факторами, транспортными издержками и логистикой. Ожидается, что в ближайшие недели цены будут оставаться на повышенном уровне, если не изменится стоимость поставки или курс валют.

Для экономии бюджета советуют сравнивать предложения сетей, обращать внимание на супермаркеты и выбирать продукты по оптимальной цене.

