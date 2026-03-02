Дефицит продуктов в Черкасской области обостряется из-за нехватки сезонных рабочих, сообщает Politeka.

Черкасская область сталкивается с дефицитом продуктов из-за нехватки рабочих рук для сбора урожая. Садовые, тепличные и плодоовощные хозяйства нуждаются в сотнях тысяч работников, а украинские собиратели все чаще выбирают работу за границей.

По данным Госстата, площадь малинников в стране составляет около 5000 гектаров. При расчете 15 человек на гектар для полного сбора ягод понадобится более 70 тысяч сезонных рабочих. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отмечает, что без иностранных работников Украина рискует потерять позиции среди ведущих экспортеров малины.

Похожая ситуация наблюдается и на плантациях голубики, клубники и яблонь. Нужно более 100 тыс. человек, и некоторые хозяйства готовы привлекать кадры из Непала и Бангладеш. Внутренние ресурсы обеспечивают только половину потребности, главным образом из-за низкой оплаты труда.

По сравнению с Польшей, где сбор ягод приносит около 3000 грн. в день, украинские фермеры предлагают значительно меньше. Плюс к этому, условия проживания и логистика в Европе значительно лучше, что стимулирует сезонных рабочих искать возможности за границей.

Чтобы выходить из кризиса, некоторые украинские хозяйства уже внедряют самосбор покупателей и механизацию на крупных плантациях. Также активно рассматривают наем иностранцев: неквалифицированные работники могут получить от $500, а квалифицированные – до $800. Наибольшим спросом наблюдается в Харьковской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

Однако жесткие условия украинского законодательства по иностранному труду создают дополнительные препятствия. Зарегистрированные законопроекты в Верховной Раде предлагают упростить процесс, но конкуренция с работодателями других стран Азии остается серьезной проблемой.

Черкасская область уже испытывает последствия дефицита продуктов и без комплексных мер ситуация может ухудшиться в сезон сбора урожая.

