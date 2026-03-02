Переселенцы могут получать денежную помощь для ВПЛ в Киевской области от государства, только если реально нуждаются в ней, пишет Politeka.net.
О том, почему внутренне перемещенные лица могут не выплачивать государственную помощь, говорится в постановлении Кабмина.
В соответствии с обновленными правилами, вступившими в силу с 1 июля 2025 г., государство осуществляет ежемесячную проверку внутренне перемещенных лиц. Если получатели помощи для ВПЛ в Киевской области соблюдают установленные требования, они могут и дальше рассчитывать на государственную поддержку в 2026 году.
Размеры ежемесячных выплат остаются следующими:
- для взрослых – 2 000 грн;
- для детей – 3 000 грн;
- для лиц с инвалидностью – 3 000 гривен.
В то же время существует перечень оснований, по которым в начислении пособия могут отказать или прекратить выплаты. Среди них:
- пребывание за границей более 30 дней без уважительной причины;
- приобретение недвижимости или земельного участка на сумму свыше 100 тысяч гривен (за исключением жилья, полученного в пределах государственных или местных программ);
- покупка автомобиля в возрасте до пяти лет (кроме случаев, когда транспорт приобретен для нужд ВСУ);
- наличие в собственности жилья в безопасном регионе, если площадь превышает 13,65 м ² на одного человека;
- приобретение иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 100 тысяч гривен (исключения предусмотрены для оплаты образования, лечения или социальных услуг);
- наличие депозитного счета с суммой более 100 тысяч гривен.
В то же время большинство этих критериев имеют определенные исключения и уточнения. В некоторых случаях ситуации могут быть спорными, ведь применение норм зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов.
В то же время для тех, кто колеблется, прекратили ли выплаты правомерно, есть возможность обратиться в органы власти. Рекомендуется обращаться в ЦНАП или органы соцзащиты.
Если же хотите проверить, почему средства "задерживаются", нужно обращаться в Пенсионный фонд. В Украине это структура, отвечающая за преобладающее количество выплат, предусмотренных законом.
В частности, можно сделать следующее:
- проверить кабинет на портале ПФУ;
- обратиться в сервисный центр, позвонить по телефону на горячую линию ПФУ;
- проверить реквизиты, документы, срок действия справок, не завершился ли срок выплат;
- при необходимости – чтобы возобновить выплату подать новое заявление.
