Существует перечень оснований, по которым в начислении денежной помощи для ВПЛ в Киевской области могут отказать или прекратить выплаты.

Переселенцы могут получать денежную помощь для ВПЛ в Киевской области от государства, только если реально нуждаются в ней, пишет Politeka.net.

О том, почему внутренне перемещенные лица могут не выплачивать государственную помощь, говорится в постановлении Кабмина.

В соответствии с обновленными правилами, вступившими в силу с 1 июля 2025 г., государство осуществляет ежемесячную проверку внутренне перемещенных лиц. Если получатели помощи для ВПЛ в Киевской области соблюдают установленные требования, они могут и дальше рассчитывать на государственную поддержку в 2026 году.

Размеры ежемесячных выплат остаются следующими:

для взрослых – 2 000 грн;

для детей – 3 000 грн;

для лиц с инвалидностью – 3 000 гривен.

В то же время существует перечень оснований, по которым в начислении пособия могут отказать или прекратить выплаты. Среди них:

пребывание за границей более 30 дней без уважительной причины;

приобретение недвижимости или земельного участка на сумму свыше 100 тысяч гривен (за исключением жилья, полученного в пределах государственных или местных программ);

покупка автомобиля в возрасте до пяти лет (кроме случаев, когда транспорт приобретен для нужд ВСУ);

наличие в собственности жилья в безопасном регионе, если площадь превышает 13,65 м ² на одного человека;

приобретение иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 100 тысяч гривен (исключения предусмотрены для оплаты образования, лечения или социальных услуг);

наличие депозитного счета с суммой более 100 тысяч гривен.

В то же время большинство этих критериев имеют определенные исключения и уточнения. В некоторых случаях ситуации могут быть спорными, ведь применение норм зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов.

В то же время для тех, кто колеблется, прекратили ли выплаты правомерно, есть возможность обратиться в органы власти. Рекомендуется обращаться в ЦНАП или органы соцзащиты.

Если же хотите проверить, почему средства "задерживаются", нужно обращаться в Пенсионный фонд. В Украине это структура, отвечающая за преобладающее количество выплат, предусмотренных законом.

В частности, можно сделать следующее:

проверить кабинет на портале ПФУ;

обратиться в сервисный центр, позвонить по телефону на горячую линию ПФУ;

проверить реквизиты, документы, срок действия справок, не завершился ли срок выплат;

при необходимости – чтобы возобновить выплату подать новое заявление.

