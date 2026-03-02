Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области объясняют ростом расходов на обслуживание.

С первого марта в Коростене вступают в силу изменения повышения тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области, в частности на вывоз бытовых отходов, сообщает Politeka.

О причинах перемен рассказал начальник Коммунального производственно-хозяйственного предприятия Леонид Якубовский.

По его словам, основными факторами стали рост стоимости горючего, зарплаты работников и запчастей для транспорта. Официальная инфляция в регионе составляет 8–10%, а с момента последнего повышения тарифа с 1 января 2023 года цены не изменялись, хотя за это время общая инфляция превысила 30%.

Дополнительно предприятие взяло на себя обслуживание контейнерных площадок, от которых отказались ОСМД и управляющие компании. Эти работы нуждаются в дополнительных ресурсах, что также повлияло на повышение стоимости услуги.

Третьим фактором стали изменения в законодательстве, в частности, обновленная методика расчета цены услуг. По словам Леонида Павловича, тариф теперь отвечает актуальным нормам.

В среднем цена для жильцов многоквартирных домов вырастет примерно на 70%, для частного сектора – на 30%. С 1 марта тариф составит: для одного жильца многоквартирного дома - 37,28 грн в месяц (с НДС), для частных домов - 43,94 грн в месяц (с НДС).

Для других категорий потребителей установлены следующие расценки: смешанные бытовые отходы – 185,91 грн за 1 куб. м (с НДС), крупногабаритные - 697,07 грн за 1 куб. м (с НДС). Абонентская плата составит 5,24 грн (с НДС) и будет ежемесячно начисляться на лицевой счет пользователя.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области объясняют ростом расходов на обслуживание, новыми законодательными нормами и дополнительными обязанностями предприятия. Местные власти советуют жителям заранее планировать свои расходы и следить за официальными сообщениями КВГП, чтобы избежать недоразумений.

