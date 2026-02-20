Подорожание продуктов в Киевской области оказывает заметное влияние на семейные бюджеты: средние цены на основные категории товаров за последний месяц изменились как в сторону роста, так и уменьшения, сообщает Politeka.

Мясные продукты показывают относительную стабильность с небольшим колебанием. Свинина ошейок сегодня стоит в среднем 317,32 грн. за килограмм. Дороже всего предлагает Metro — 321,36 грн, а самое доступное — Megamarket, 309 грн. По сравнению со средними показателями января рост составил около 3,7 грн. Такая динамика связана с изменениями в стоимости кормов и логистики, отмечают эксперты.

В молочном сегменте отмечается противоположная тенденция. Сыр жесткий «Звени Гора» голландский 45% за месяц подешевел: средняя цена составляет 523,47 грн за килограмм, тогда как в январе она достигала 539 грн. Доступнее всего предлагает Megamarket — 464,60 грн, а самое дорогое — Metro, 566,80 грн. Аналитики объясняют это коррекцией импортных поставок и сезонными колебаниями на рынке молочной продукции.

Бакалейные товары продемонстрировали рост стоимости. Гречка в среднем подорожала на 3,97 грн за килограмм, достигнув 50,10 грн. Разница между магазинами остается значительной: в Megamarket килограмм стоит 61,70 грн, а в Auchan – 42,90 грн. Такая разница связана с условиями закупки и акционными предложениями, применяемыми сетями.

Таким образом, подорожание продуктов в Киевской области коснулось практически всех основных категорий. Мясо осталось почти стабильным, молочные изделия подешевели, а крупы демонстрируют умеренное повышение. Экономисты советуют жителям сравнивать цены, пользоваться акционными предложениями и планировать покупки для оптимизации затрат.

