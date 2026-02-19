Индексация пенсий с 1 марта в Киевской области станет важным шагом по поддержанию покупательной способности населения.

Индексация пенсий с 1 марта в Киевской области охватит всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд Украины, передает Politeka.

Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде.

По его словам, повышение будет составлять 12,1%, что на 4% превышает прошлогодний уровень инфляции. Все выплаты через Пенсионный фонд будут перечислены автоматически без дополнительных процедур для получателей.

Министр подчеркнул, что индексация стала возможной благодаря финансовой стабильности Пенсионного фонда. На 2026 год бюджет фонда утвержден без дефицита и превышает 1,2 триллиона гривен, что гарантирует предсказуемость выплат для более чем 10 миллионов украинцев.

Средний размер пенсии в 2026 году составляет примерно 6500 гривен, однако более 4,3 миллиона пенсионеров получают меньшие выплаты. Именно поэтому индексация является частью системных изменений, направленных на повышение уровня жизни пожилых людей.

Улютин отметил, что Министерство уже подготовило новую модель пенсионной системы и финализует законопроект, обеспечивающий стабильность и справедливость в выплатах на долгосрочный период.

Индексация пенсий с 1 марта в Киевской области позволит значительно улучшить финансовое положение пенсионеров, особенно получающих минимальные выплаты, и подготовит систему к дальнейшим реформам.

Индексация пенсий с 1 марта в Киевской области станет важным шагом для поддержания покупательной способности населения и уменьшения социального неравенства.

