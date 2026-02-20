Подорожчання продуктів у Київській області помітно впливає на сімейні бюджети: середні ціни на основні категорії товарів за останній місяць змінилися як у бік зростання, так і зменшення, повідомляє Politeka.

М'ясні продукти демонструють відносну стабільність із невеликим коливанням. Свинина ошийок сьогодні коштує в середньому 317,32 грн за кілограм. Найдорожче пропонує Metro — 321,36 грн, а найдоступніше — Megamarket, 309 грн. Порівняно з середніми показниками січня, зростання склало близько 3,7 грн. Така динаміка пов’язана зі змінами вартості кормів та логістики, зазначають експерти.

У молочному сегменті відзначається протилежна тенденція. Сир твердий «Звени Гора» голандський 45% за місяць подешевшав: середня ціна становить 523,47 грн за кілограм, тоді як у січні вона досягала 539 грн. Найдоступніше пропонує Megamarket — 464,60 грн, а найдорожче — Metro, 566,80 грн. Аналітики пояснюють це корекцією імпортних поставок і сезонними коливаннями на ринку молочної продукції.

Бакалійні товари продемонстрували зростання вартості. Гречка в середньому подорожчала на 3,97 грн за кілограм, досягнувши 50,10 грн. Різниця між магазинами залишається значною: у Megamarket кілограм коштує 61,70 грн, а в Auchan — 42,90 грн. Така різниця пов’язана з умовами закупівлі та акційними пропозиціями, які застосовують мережі.

Таким чином, подорожчання продуктів у Київській області торкнулося практично всіх основних категорій. М’ясо залишилося майже стабільним, молочні вироби подешевшали, а крупи демонструють помірне підвищення. Економісти радять мешканцям порівнювати ціни, користуватися акційними пропозиціями та планувати покупки, щоб оптимізувати витрати.

