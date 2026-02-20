Соблюдение этих процедур гарантирует сохранение пенсионного обеспечения и избежать риска потери пенсии для жителей Херсонской области.

Избежать потерь пенсии для жителей Херсонской области можно только после подтверждения факта неполучения выплат от российской федерации до 1 апреля 2026 года, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд.

Это касается лиц, проживающих за границей, на временно оккупированных территориях или выехавших из них.

Пока пенсионные средства продолжают выплачиваться, однако это решение временное и действует только до конца первого квартала 2026 года.

Норма введена постановлением Кабинета Министров Украины от 03 февраля 2026 г. №126. Она распространяется на пенсионеров, которые в 2025 году прошли идентификацию, но не сообщили Пенсионному фонду Украины о том, что не получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание от органов пенсионного обеспечения РФ.

Чтобы сохранить выплаты, до 1 апреля 2026 необходимо обязательно проинформировать Пенсионный фонд Украины о факте неполучения таких выплат.

Это можно сделать тремя способами:

Дистанционно – через личный кабинет на вебпортале. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку у строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации". Во время видеосвязи – ответить специалисту Пенсионного фонда Украины на вопрос о получении или неполучении выплат от России. Ответ зафиксируется в решении об установке или неустановке личности во время видеоидентификации. Лично в сервисном центре – путем подачи заявления о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) с проставлением соответствующей отметки.

Пенсионерам также следует помнить, что до конца текущего года необходимо пройти очередную физическую идентификацию для продления выплат.

Соблюдение этих процедур гарантирует сохранение пенсионного обеспечения и избежать риска потери пенсии для жителей Херсонской области.

