Уникнути втрати пенсії для мешканців Херсонської області можливо лише після підтвердження факту неотримання виплат від російської федерації до 1 квітня 2026 року, передає Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Це стосується осіб, які проживають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них.

Наразі пенсійні кошти продовжують виплачуватися, проте це рішення тимчасове і діє лише до кінця першого кварталу 2026 року.

Норма запроваджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2026 року №126. Вона поширюється на пенсіонерів, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, але не повідомили Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання від органів пенсійного забезпечення рф.

Щоб зберегти виплати, до 1 квітня 2026 року необхідно обов’язково поінформувати Пенсійний фонд України про факт неотримання таких виплат.

Це можна зробити трьома способами:

Дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі. У розділі “Дистанційне інформування” потрібно поставити позначку біля рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку – відповісти фахівцю Пенсійного фонду України на запитання про отримання або неотримання виплат від рф. Відповідь зафіксується у рішенні про встановлення або невстановлення особи під час відеоідентифікації. Особисто у сервісному центрі – шляхом подання заяви про призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) з проставленням відповідної позначки.

Пенсіонерам також слід пам’ятати, що до кінця поточного року необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію для продовження виплат.

Дотримання цих процедур гарантує збереження пенсійного забезпечення та уникнення ризику втрати пенсії для мешканців Херсонської області.

